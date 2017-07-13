Рада схвалила закон про Конституційний суд

Верховна Рада схвалила законопроект про Конституційний суд України.

За проголосували 245 депутатів за мінімально необхідних 226.

Перед цим депутати розглянули понад 500 правок до законопроекту. Розгляд поправок супроводжувався блокуванням трибуни парламенту. Група депутатів вимагає скасувати депутатську недоторканність.

22 червня ухвалила за основу проект закону про Конституційний суд. Цей документ раніше критикували деякі експерти Реанімаційного пакету реформ, зазначивши, що нововведення не прибирають політичного впливу на призначення суддів: не встановлюється кількісний склад майбутньої конкурсної комісії, конкретні вимоги до членів комісії, обов’язковість результатів конкурсу для суб’єктів призначення тощо.

У червні 2016 року Верховна Рада дала старт судовій реформі, ухваливши закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)». Цим законом внесені зміни до Конституції в частині здійснення правосуддя та конституційного контролю. Тепер Верховний суд є найвищим судом у системі судоустрою, здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції, а у окремих випадках – як суд першої або апеляційної інстанції.

Крім того, Верховний суд звертається до Конституційного суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України, а також надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких звинувачується президент України, ознак державної зради або іншого злочину.