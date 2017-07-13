Верховна Рада не змогла обрати аудитора НАБУ за квотою парламенту.

Депутати провели рейтингове голосування за кандидатів в аудитори, проте за жодну з кандидатур не проголосували понад 226 парламентарів, що необхідно для схвалення.

Голова Верховної Ради пропонував повернутися до цього питання, проте депутати не підтримали цю ідею. Парубій закрив ранкове засідання Ради.

Напередодні антикорупційний комітет Ради вирішив запропонувати парламентові обрати аудитора НАБУ з чотирьох кандидатів – Олександра Яновська, Карлос Кастресана, Марта Берш і Сергій Гончаренко.

У 2017 році Національне антикорупційне бюро України проходитиме перший зовнішній аудит за два роки роботи. Негативний висновок цього аудиту – одна з небагатьох підстав для відставки директора бюро. До комісії, яка має здійснювати аудит НАБУ, по одному представнику делегують Верховна Рада, уряд та президент України. Поки що лише Кабмін обрав аудитора НАБУ за своєю квотою – професора кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка Михайла Буроменського.

Верховна Рада двічі не змогла обрати свого представника в групі з аудиту антикорупційного бюро – голосів бракувало і для американського юриста Роберта Сторча, якого комітет пропонував ще з грудня 2016 року, і для Найджела Брауна – англійського слідчого, якого несподівано висунули фракції «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт». Останній знову подав свою кандидатуру, але на засіданні комітету 12 липня вона набрала лише 5 голосів.