Антикорупційний комітет пропонує Раді обрати аудитора НАБУ з 4 кандидатів

Антикорупційний комітет Верховної Ради України вирішив запропонувати парламентові обрати аудитора НАБУ з чотирьох кандидатів.

На засіданні комітету 12 липня заслухали вісьмох претендентів, після цього члени комітету провели рейтингове голосування за кандидатури.

Найбільше голосів набрала Олександра Яновська (13), по 9 голосів набрали Карлос Кастресана, Марта Берш і Сергій Гончаренко. Голова комітету Єгор Соболєв запропонував учасникам засідання підтримати внесення цих чотирьох кандидатур на розгляд Верховної Ради. Цю пропозицію підтримали. Як очікують, кандидатури завтра можуть бути винесені на голосування в сесійній залі.

Олександра Яновська – національний експерт Ради Європи, надавала експертну підтримку міжнародним проектам ОБСЄ, USAID, «Справедливе правосуддя». Її кандидатуру підтримали 13 членів антикорупційного комітету.

Марта Берш є адвокатом та членом американської Колегії судових юристів. Колишній федеральний прокурор США, в Україні відома тим, що домоглася ув’язнення у США українського прем’єр-міністра Павла Лазаренка.

Карлос Кастресана – іспанський прокурор, голова Департаменту кримінального права юридичної фірми «Естудіо Хурідіко ЕХАСО-ЕТЛ». У 2007 році генеральний секретар ООН призначив Кастресану комісаром з питань боротьби з уникнення покарань у Гватемалі, де він посадив за ґрати 150 чиновників, включно з екс-президентом країни.

Сергій Гончаренко – голова адвокатського об’єднання «Українська адвокатська корпорація», завідувач кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури України. Залучався як тимчасовий суддя до Європейського суду з прав людини.

У 2017 році Національне антикорупційне бюро України проходитиме перший зовнішній аудит за два роки роботи. Негативний висновок цього аудиту – одна з небагатьох підстав для відставки директора бюро. До комісії, яка має здійснювати аудит НАБУ, по одному представнику делегують Верховна Рада, уряд та президент України. Поки що лише Кабмін обрав аудитора НАБУ за своєю квотою – професора кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка Михайла Буроменського.

Верховна Рада двічі не змогла обрати свого представника в групі з аудиту антикорупційного бюро – голосів бракувало і для американського юриста Роберта Сторча, якого комітет пропонував ще з грудня 2016 року, і для Найджела Брауна – англійського слідчого, якого несподівано висунули фракції «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт». Останній знову подав свою кандидатуру, але на засіданні комітету 12 липня вона набрала лише 5 голосів.