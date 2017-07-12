Антикорупційний комітет Ради погоджує кандидатуру аудитора НАБУ (трансляція)

Антикорупційний комітет Верховної Ради України на засіданні 12 липня має погодити кандидатуру аудитора НАБУ від парламенту, яку завтра винесуть на голосування у сесійній залі.

На засіданні мають заслухати кандидатів.

Серед кандидатів, які подали заявки для участі в конкурсі на посаду аудитора НАБУ, – громадянка США, адвокат Марта Берш, іспанський прокурор Карлос Кастресана. Їх обох рекомендує «Реанімаційний пакет реформ». Також заявку подав висунутий раніше фракцією «БПП» Найджел Браун, кандидатуру якого Верховна Рада вже відхиляла.

У 2017 році Національне антикорупційне бюро України проходитиме перший зовнішній аудит за два роки роботи. Негативний висновок цього аудиту – одна з небагатьох підстав для відставки директора бюро. До комісії, яка має здійснювати аудит НАБУ, по одному представнику делегують Верховна Рада, уряд та президент України. Поки що лише Кабмін обрав аудитора НАБУ за своєю квотою – професора кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка Михайла Буроменського. Його кандидатуру була і серед претендентів в аудитори НАБУ від парламенту, тепер її зняли.

Верховна Рада двічі не змогла обрати свого представника в групі з аудиту антикорупційного бюро – голосів бракувало і для американського юриста Роберта Сторча, якого комітет пропонував ще з грудня 2016 року, і для Найджела Брауна – англійського слідчого, якого несподівано висунули фракції «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт».