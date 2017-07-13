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13 Липень 2017, Київ 16:39
Новини | Події

Прем’єр Гройсман прибув у Раду

Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прибув на засідання Верховної Ради.

Він, серед іншого, закликав депутатів підтримати проект пенсійної реформи.

«Розгляд надважливої реформи – пенсійна реформа. Мова йде про те, щоб розглянути в першому читанні, далі два місяці ми працювали б над підготовкою до другого читання…Я прошу взяти участь в обговоренні цих трьох важливих питань: бюджет, пенсійна реформа і зняття недоторканності», – сказав він.

Сьогодні Рада о 17:00 розгляне подання генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна.

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