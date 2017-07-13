Прокуратура закрила справу проти посадовців Генштабу щодо збитого в Луганську в 2014-му Іл-76 – відповідь на інформзапит

Прокуратура відкрила, а потім закрила кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, військовими службовими особами Генерального штабу Збройних сил України у період із квітня по червень 2014 року. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит Радіо Свобода з Генеральної прокуратури України.

За даними з документа, 21 червня слідчий суддя Печерського районного суду Києва своїм рішенням зобов’язав Головну військову прокуратуру Генеральної прокуратури України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про правопорушення. 22 червня відомості були внесені і відкрите провадження за частиною 4 статті 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах особливого періоду).

Разом із тим у Генеральній прокуратурі поінформували, що стаття 426-1 була внесена до Кримінального кодексу України у квітні 2015 року, отже, станом на квітень – червень 2014 року її не існувало. За українським законодавством, закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинні дії, не має зворотної дії в часі, зазначили у прокуратурі.

«У зв’язку з цим 12.07.2017 зазначене кримінальне провадження закрито», – мовиться у відповіді Генеральної прокуратури.

Раніше адвокат із Дніпра Віталій Погосян, який представляє інтереси сімей загиблих військовослужбовців у збитому в червні 2014 року в Луганському аеропорту літаку Іл-76, заявив, що домігся відкриття кримінального провадження проти керівників АТО.

Як повідомив тоді Погосян, відомості про вчинення ними кримінального правопорушення були включені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 426-1 Кримінального кодексу України.

Радіо Свобода звернулось із запитом щодо цієї інформації до Генеральної прокуратури України.

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині почався судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому 14 червня 2014 року озброєними сепаратистами в аеропорту Луганська. На лаві підсудних була одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Суд присудив йому 7 років ув’язнення, але генерал подав апеляцію.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він спалахнув і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Усі загинули.