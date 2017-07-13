Луценко пообіцяв уже у п’ятницю просити суд арештувати Добкіна

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Генеральна прокуратура України має намір уже у п’ятницю просити суд обрати для народного депутата Михайла Добкіна (фракція «Опозиційний блок»), позбавленого недоторканності, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Він висловив сподівання, що суд задовольнить це прохання ще того ж дня.

Як сказав Луценко журналістам у Верховній Раді, при цьому суд мав би призначити для Добкіна заставу, щоб він міг уникнути перебування за ґратами.

Луценко також повідомляв, що викликає Добкіна до ГПУ на п’ятницю о 14-й годині.

Сам Добкін заявив журналістам, що прийде до ГПУ зі своїми адвокатами. За його словами, він не збирається лягати в лікарню і піде «туди, куди його хочуть відправити».

Раніше в четвер Верховна Рада України задовольнила всі три подання Генеральної прокуратури України щодо позбавлення недоторканності народного депутата Михайла Добкіна, давши згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт. Перше подання підтримали 288 депутатів, друге 250 і третє 242.

Генпрокурор Юрій Луценко, обґрунтовуючи в парламенті ці подання, заявив, що Михайло Добкін, який свого часу очолював Харківську міськраду, «умисно діяв за попередньою змовою з групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем голови Харківської міської ради в інтересах третіх осіб», і «скоїв кримінальний злочин». За словами Луценка, попереднє розслідування щодо Добкіна «з питань земельної афери» триває.

У середу комітет Верховної Ради України з питань регламенту визнав достатньо обґрунтованим подання Генпрокуратури на надання на притягнення до кримінальної відповідальності Добкіна. Водночас комітет заявив тоді, що вважає недостатньо обґрунтованими, але законними подання щодо затримання і арешту Добкіна. Сам депутат тоді заявив про політичне, як він вважає, підґрунтя звинувачень стосовно нього. При цьому він додав, що у Верховній Раді голосуватиме за зняття депутатської недоторканності з себе.

ГПУ звинувачує Добкіна в тому, що він діяв «в інтересах голови ОК «Житлобуд-1», сприяв в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова шляхом обману». За версією силовиків, зі власності територіальної громади Харкова «незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2 гектара, заподіяні збитки у розмірі 178 624 598 гривень».

Михайло Добкін від 2006 до 2010 року обіймав посаду міського голови Харкова, а від 2010 по 2014 рік очолював Харківську облдержадміністрацію.