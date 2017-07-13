Верховна Рада погодилася на притягнення до відповідальності, затримання і арешт Добкіна

Верховна Рада України задовольнила всі три подання Генеральної прокуратури України щодо позбавлення недоторканності народного депутата Михайла Добкіна (фракція «Опозиційний блок»), давши згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт.

Перше подання підтримали 288 депутатів, друге 250 і третє 242.

Генеральний прокурор Юрій Луценко, обґрунтовуючи в парламенті ці подання, заявив, що Михайло Добкін, який свого часу очолював Харківську міськраду, «умисно діяв за попередньою змовою з групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем голови Харківської міської ради в інтересах третіх осіб», і «скоїв кримінальний злочин».

За словами Луценка, попереднє розслідування щодо Добкіна «з питань земельної афери» триває.

Генпрокурор додав, що викликає депутата до ГПУ на п’ятницю о 14-й годині. За його словами, він сподівається, що до того часу суд «ухвалить усі необхідні рішення, які дадуть можливість реалізувати рішення Верховної Ради».

Добкін відтак заявив журналістам, що прийде до ГПУ зі своїми адвокатами.

У середу комітет Верховної Ради України з питань регламенту визнав достатньо обґрунтованим подання Генпрокуратури на надання на притягнення до кримінальної відповідальності Добкіна. Водночас комітет заявив тоді, що вважає недостатньо обґрунтованими, але законними подання щодо затримання і арешту Добкіна. Сам депутат тоді заявив про політичне, як він вважає, підґрунтя звинувачень стосовно нього. При цьому він додав, що у Верховній Раді голосуватиме за зняття депутатської недоторканності з себе.

ГПУ звинувачує Добкіна в тому, що він діяв «в інтересах голови ОК «Житлобуд-1», сприяв в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова шляхом обману». За версією силовиків, зі власності територіальної громади Харкова «незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2 гектара, заподіяні збитки у розмірі 178 624 598 гривень».

Михайло Добкін від 2006 до 2010 року обіймав посаду міського голови Харкова, а від 2010 по 2014 рік очолював Харківську облдержадміністрацію.