Добкіна позбавили недоторканності. Інкримінують шахрайство, він заперечує

Регламентний комітет парламенту підтримав подання Генпрокуратури на зняття депутатської недоторканності з Михайла Добкіна, але подання на затримання й арешт визнали недостатньо мотивованим. Йому інкримінують шахрайство і зловживання службовим становищем під час перебування на посаді міського голови Харкова. Сам Михайло Добкін, хоча й погодився зі зняттям депутатської недоторканності, але відкинув висунуті на його адресу обвинувачення.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/dobkna-pozbavili-nedotorkannost-nkrimnuyut-shakhraystvo-vn-zaperechu">SoundCloud</a>

​Генпрокуратура обвинувачує Михайла Добкіна в тому, що він, перебуваючи на посаді мера Харкова, лобіював шахрайську схему, яка дозволила будівельним компаніям ухилитися від сплати податків. За даними слідства, будівельні компанії всупереч закону організували житлово-будівельний кооператив, завдяки чому безкоштовно отримали землю під будівництво, а тодішній мер сприяв їм у цьому.

Керівники кооперативів привласнили землю в шахрайський спосіб, а Добкін, будучи пов’язаною із ними особою, діяв в їхніх інтересах

«Керівники кооперативів привласнили землю в шахрайський спосіб, а Добкін, будучи пов’язаною із ними особою, діяв в їхніх інтересах… Він зловживав своїм службовим становищем в інтересах цих осіб», – стверджує генеральний прокурор Юрій Луценко.

Шуфрич придумав «тюремно-житловий кооператив» для спікерів

Сам Михайло Добкін відкидає обвинувачення на свою адресу, називаючи їх упередженими й безпідставними. За його словами, це був важкий період фінансово-економічної кризи 2008 року. До того ж, більшу частину виділеної житлово-будівельному кооперативу землі згодом повернули в комунальну власність.

У цій справі використовується підтасовка фактів та вибіркове застосування законодавства

«У цій справі використовується підтасовка фактів та вибіркове застосування законодавства. Крім бажання звести зі мною порахунки, я не побачив жодного доказу у виступі генпрокурора», – заявляє колишній мер Харкова.

Також він наголошує, що йдеться про колегіальне рішення міської ради, за яке не повинно бути індивідуальної відповідальності. Утім, відповідаючи на запитання членів регламентного комітету, Михайло Добкін визнав: йому було відомо про те, що житлово-будівельні кооперативи звільнені від сплати за землю.

Виступаючи на захист Михайла Добкіна, його колега по фракції «Опозиційного блоку» Нестор Шуфрич зазначив, що за порушення регламенту міської ради, який до того ж не має сили закону, карати не можна. За його словами, «виходячи з такої логіки, треба негайно створити тюремно-житловий кооператив для усіх спікерів Верховної Ради, а надто для тих, хто працює в умовах, коли регламент став законом України».



Генпрокурор не бачить підстав для розмов про репресії

Натомість генпрокурор відкинув обвинувачення в політичному переслідуванні. За його словами, «якось дивно виходить: чіпаєш депутатів коаліції – політичні репресії, чіпаєш депутатів опозиції – політичні репресії».

Напередодні Верховна Рада розглянула подання генпрокуратури на п’ятьох народних обранців і дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності на трьох: фігурантів «бурштинової справи» Борислав Розенблата й Максима Полякова, а також колишнього секретаря Київської міськради Олеся Довгого. Натомість парламент відхилив подання на народних депутатів Андрія Лозового та Євгена Дейдея, яким інкримінують, відповідно, несплату податків та незаконне збагачення.

При цьому Верховна Рада не дала жодної згоди на затримання й арешт народних обранців. Коментуючи ці рішення, генеральний прокурор Юрій Луценко обурено назвав позицію народних обранців «депутатською самообороною».

Імовірно, подання на Михайла Добкіна Верховна Рада розгляне вже 13 липня.