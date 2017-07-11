Генпрокурор розкритикував рішення парламенту щодо недоторканності депутатів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко розкритикував рішення Верховної Ради України, яка раніше у вівторок не задовольнила низку подань Генеральної прокуратури України про позбавлення недоторканності кількох народних депутатів.

Зокрема, він висловив обурення тим, що Верховна Рада взагалі не схвалила подання про притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Євгена Дейдея (фракція «Народний фронт») і Андрія Лозового (фракція Радикальної партії).

За його словами, щодо цих двох депутатів до парламенту будуть подані нові подання про зняття недоторканності відразу після літніх канікулів.

Так само Юрій Луценко висловив обурення, що Верховна Рада не підтримала запобіжні заходи для народного депутата Максима Полякова (фракція «Народний фронт») і Борислава Розенблата (виключений із фракції «Блоку Петра Порошенка»), хоча дозволила притягати їх до відповідальності.

Як сказав Луценко, депутати взяли на себе «місію суду» і визначили для двох депутатів «ніякий» запобіжний захід.

За словами генпрокурора, Верховна Рада сьогодні щодо цих двох людей, які підозрюються в хабарництві, сама зробила висновок: їх затримувати і арештовувати не можна, бо вони «свої».

«Я цим і політичним, і юридичним фактом обурений», – сказав він.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, зі свого боку, сказав, що стосовно депутатів, на яких були розглянуті подання, залишаються високими ризики їхньої втечі.

Раніше у вівторок Верховна Рада розглянула подання ГПУ щодо позбавлення недоторканності п’яти народних депутатів. Парламент не схвалив притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Дейдея і Лозового. Також Верховна Рада схвалила притягнення до відповідальності, але відхилила подання про затримання і арешт депутатів Полякова і Розенблата. Стосовно ще одного депутата, Олеся Довгого (група «Воля народу»), парламент схвалив єдине подання Генпрокуратури – про притягнення до кримінальної відповідальності.