Рада не дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Лозового

Верховна Рада України не дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції Радикальної партії Андрія Лозового. Відповідне подання генерального прокурора підтримали 177 народних депутатів за необхідних 226.

Лозовий у ході засідання заявив, що подання щодо нього є «навколо юридичною самодіяльністю» Луценка, а також назвав справу щодо нього спробою «політичної помсти».

Минулого тижня регламентний комітет Ради розглянув подання щодо Лозового. Комітет вважає документ необґрунтованим, має питання до умислу і строків давності до притягнення до відповідальності депутата.

У діях Лозового прокуратура вбачає ознаки «навмисного ухилення від сплати податків у розмірі 1,8 мільйона гривень». 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс подання до Верховної Ради.

Раніше сьогодні Верховна Рада не надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Євгена Дейдея, але підтримала подібне подання щодо народного депутата із групи «Воля народу», екс-секретаря Київської міськради Олеся Довгого.

10 – 14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього в липні завершується шоста сесія Верховної Ради.