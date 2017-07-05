Комітет Ради вважає необґрунтованим подання про зняття недоторканності з Лозового

Регламентний комітет Верховної Ради вважає необґрунтованим подання Генпрокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції Радикальної партії Андрія Лозового.

Комітет має питання до умислу і строків давності до притягнення до відповідальності депутата.

«Комітет вважає, що подання щодо Лозового є законним і вмотивованим, однак є недостатньо обґрунтованим... У комітету є сумніви щодо спливу строків давності. Подання не обґрунтовується належними доказами в частині доведення фактів ухилення від сплати податків», – зачитав рішення заступник голови комітету Павло Пинзеник.

Водночас комітет направив подання голові Верховної Ради Андрію Парубію.

У ході засідання комітету Лозовий заявив, що розцінює подання генпрокурора Юрія Луценка як спробу «політичної помсти». Він також закликав регламентний комітет підтримати подання прокуратури.

Відповідно до регламенту, комітет визначає достатність, законність і обґрунтованість подання.

В діях Лозового прокуратура вбачає ознаки «навмисного ухилення від сплати податків в розмірі 1,8 мільйона гривень». 21 червня генпрокурор Юрій Луценко подав подання до Верховної Ради.

Напередодні регламентний комітет Верховної Ради розглядала подання про притягнення до кримінальної відповідальності депутата Євгена Дейдея (фракція «Народний фронт») і депутата Олеся Довгого (група «Воля народу»). У комітеті вважають, що прокуратура надає недостатньо доказів.

10 – 14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього в липні завершується шоста сесія Верховної Ради.