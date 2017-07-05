Лозовий закликав регламентний комітет Ради підтримати подання ГПУ

Народний депутат з фракції Радикальної партії Андрій Лозовий закликав регламентний комітет Верховної Ради підтримати подання Генпрокуратури про зняття з нього недоторканності.

У ході засідання комітету він також заявив, що розцінює подання генпрокурора Юрія Луценка як спробу дискредитації і «помсту» за те, що, за словами Лозового, особисто він і представники фракції Радикальної партії не підтримали свого часу призначення Луценка на посаду генпрокурора.

У свою чергу, заступник голови регламентного комітету Павло Пинзеник зауважив, що комітет має лише оцінити обґрунтованість подання прокуратури, а не вирішувати питання позбавлення депутатської недоторканності.

Регламентний комітет Верховної Ради 5 липня розглядає подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Андрія Лозового, в діях якого прокуратура вбачає ознаки «навмисного ухилення від сплати податків в розмірі 1,8 мільйона гривень».

3 липня регламентний комітет Верховної Ради не підтримав зняття депутатської недоторканності з депутата Євгена Дейдея (фракція «Народний фронт»), а 4 липня – з депутата Олеся Довгого (група «Воля народу»). У комітеті вважають, що прокуратура надає недостатньо доказів.

Подання на зняття недоторканності з п’яти народних депутатів надійшли до Верховної Ради 21 червня. Згодом Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна.

10 – 14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього в липні завершується шоста сесія Верховної Ради.