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05 Липень 2017, Київ 20:43
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Висновок регламентного комітету щодо Лозового: зняття недоторканності необґрунтоване (відео)

Висновок регламентного комітету щодо Лозового: зняття недоторканності необґрунтоване (відео)
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Регламентний комітет Верховної Ради вважає необґрунтованим подання Генпрокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції Радикальної партії Андрія Лозового. Такий висновок зачитав заступник голови комітету Павло Пинзеник. Подання направили голові парламенту. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що задоволений рішенням депутатів, а сам Лозовой назвав подання про притягнення його до кримінальної відповідальності через несплату податків «помстою». Він просив комітет зняти з нього депутатську недоторканність. Водночас Пинзеник пояснив, що депутатська недоторканність не є компетенцією депутата, тому його прохання не має юридичної сили. Він провів аналогію з проханням сісти за ґрати: «На колінах будете благати, а в тюрму не попадете». До того ж, на запитання журналістів, коли і скільки спадку Лозовий отримав, народний депутат не дав чіткої відповіді.

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