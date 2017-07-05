Регламентний комітет Верховної Ради вважає необґрунтованим подання Генпрокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції Радикальної партії Андрія Лозового. Такий висновок зачитав заступник голови комітету Павло Пинзеник. Подання направили голові парламенту. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що задоволений рішенням депутатів, а сам Лозовой назвав подання про притягнення його до кримінальної відповідальності через несплату податків «помстою». Він просив комітет зняти з нього депутатську недоторканність. Водночас Пинзеник пояснив, що депутатська недоторканність не є компетенцією депутата, тому його прохання не має юридичної сили. Він провів аналогію з проханням сісти за ґрати: «На колінах будете благати, а в тюрму не попадете». До того ж, на запитання журналістів, коли і скільки спадку Лозовий отримав, народний депутат не дав чіткої відповіді.