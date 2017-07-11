Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Довгого

Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата із групи «Воля народу», екс-секретаря Київської міськради Олеся Довгого. Відповідне подання генерального прокурора підтримав 251 народний депутат за необхідних 226.

Подання на засіданні парламенту представив генпрокурор Юрій Луценко, який закликав депутатів до позитивного голосування.

Олесь Довгий під час виступу у Верховній Раді назвав звинувачення на свою адресу неправдивими, і закликав депутатів підтримати «нікчемне подання» ГПУ.

Минулого тижня регламентний комітет Верховної Ради визнав недостатньо обґрунтованим подання Генпрокуратури щодо Довгого.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 21 червня вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Олеся Довгого, «в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовими обов’язками, вчинених у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду – заказника «Острів Жуків», загальною площею 44,25 гектара». Генеральний прокурор Юрій Луценко раніше заявляв, що прокуратура активно розслідує земельні оборудки часів мера Києва Леоніда Черновецького. Олесь Довгий у той час був секретарем київської міської ради.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що це подання стосується кримінального провадження щодо незаконного виділення ділянок в Києві у 2007-2009 роках.

Верховна Рада 11 липня вирішила розглянути подання ГПУ про притягнення до кримінальної відповідальності п’яти народних депутатів, щодо яких вже є висновок регламентного комітету. Перед розглядом подання на Довгого Верховна Рада не дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції «Народний фронт» Євгена Дейдея.

До парламенту також було внесене подання Генпрокуратури щодо депутата з «Опозиційного блоку» Михайла Добкіна, але його ще не розглядав регламентний комітет. Засідання комітету щодо цього подання заплановане на 12 липня.