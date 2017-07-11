Рада вирішила працювати 11 липня до завершення розгляду 5 подань ГПУ

Верховна Рада України вирішила продовжити свою роботу 11 липня до завершення розгляду п’яти подань Генеральної прокуратури щодо зняття недоторканності з народних депутатів.

Таку пропозицій спікера Андрія Парубія підтримали 233 народних депутати за мінімально необхідних 226.

Голова Верховної Ради вніс пропозицію продовжити роботу після того, як стало відомо, що генпрокурор Юрій Луценко зможе прибути до парламенту не о 12:30, як планувалося раніше, а о 16:00.

Частина народних депутатів висловила обурення таким рішенням, а представники Радикальної партії заблокували трибуну.

Спікер заявив, що парламент не може без генпрокурора розглядати подання ГПУ, бо це буде порушенням процедури.

Верховна Рада України 11 липня відмовилася переносити розгляд шістьох подань Генпрокуратури на зняття депутатської недоторканності на 13 липня, як просили фракції коаліції.

Напередодні спікер парламенту нагадав, що 11 липня минає 7-й день від отримання перших подань, і «тому у вівторок, по закону, мали б почати розгляд питань зняття депутатської недоторканності».

Водночас спікер додав, що до нього звернулися представники коаліції з ініціативою, щоб дочекатися розгляду останнього подання – на народного депутата Михайла Добкіна, яке регламентний комітет має розглянути 12 липня.

21 червня генеральний прокурор Юрій Луценко направив до парламенту подання про зняття депутатської недоторканності з шести депутатів: Євгена Дейдея (фракція «Народний фронт»), Олеся Довгого ( група «Воля народу»), Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Максима Полякова («Народний фронт») і Борислава Розенблата (фракція «Блок Петра Порошенка»). Минулого тижня регламентний комітет розглядав ці подання. Усі подання, окрім подання щодо Розенблата, комітет визнав недостатньо обґрунтованими.

Крім того, до парламенту внесли подання про зняття депутатської недоторканності з депутата з фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна.

10–14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього у липні завершується шоста сесія Верховної Ради.