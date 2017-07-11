Спікер: Луценко зможе прибути в Раду о 16:00 для розгляду зняття недоторканності

Генеральний прокурор Юрій Луценко зможе прибути до парламенту України для розгляду своїх подань про зняття недоторканності з кількох народних депутатів о 16:00, повідомив спікер Андрій Парубій.

За його словами, відповідний документ із Генпрокуратури надійшов до апарату Верховної Ради. У документі йдеться про те, що Луценко не зможе прибути в парламент раніше через перебування у відрядженні.

У відповідь депутати з фракції Радикальної партії заблокували трибуну.

Народні депутати під час виступів заявили, що через порушення 7-денного терміну з розгляду подань ГПУ, рішення Верховної Ради щодо них можуть пізніше бути скасовані в суді.

Раніше Парубій заявив, що закликає генпрокурора прийти на засідання Ради о 12:30 11 липня.

Напередодні спікер парламенту нагадав, що 11 липня минає 7-й день від отримання перших подань, і «тому у вівторок, по закону, мали б почати розгляд питань зняття депутатської недоторканності».

Водночас спікер додав, що до нього звернулися представники коаліції з ініціативою, щоб дочекатися розгляду останнього подання – на народного депутата Михайла Добкіна, яке регламентний комітет має розглянути 12 липня.

Проте 11 липня Верховна Рада України відмовилася переносити розгляд шістьох подань Генпрокуратури на зняття депутатської недоторканності.

21 червня генеральний прокурор Юрій Луценко направив до парламенту подання про зняття депутатської недоторканності з шести депутатів: Євгена Дейдея (фракція «Народний фронт»), Олеся Довгого ( група «Воля народу»), Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Максима Полякова («Народний фронт») і Борислава Розенблата (фракція «Блок Петра Порошенка»). Минулого тижня регламентний комітет розглядав ці подання. Усі подання, окрім подання щодо Розенблата, комітет визнав недостатньо обґрунтованими.

Крім того, до парламенту внесли подання про зняття депутатської недоторканності з депутата з фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна.

10–14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього у липні завершується шоста сесія Верховної Ради.