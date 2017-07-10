Регламентний комітет Ради розгляне подання на Добкіна 12 липня

Комітет Верховної Ради України з питань регламенту й організації роботи парламенту розгляне 12 липня подання Генеральної прокуратури на зняття недоторканності, затримання й арешт депутата від «Опозиційного блоку» Михайла Добкіна. Про це йдеться в повідомленні комітету від 10 липня.

Початок засідання запланований на 15:00.

Подання щодо Михайла Добкіна генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту 29 червня.

За даними ГПУ, Добкін діяв «в інтересах голови ОК «Житлобуд-1», сприяв в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова шляхом обману».

За версією силовиків, із власності територіальної громади Харкова «незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2 гектара, заподіяні збитки у розмірі 178 624 598 гривень».

Добкін заявив, що перебуває в Україні, нікуди їхати не збирається і готовий відповісти на всі звинувачення прокуратури.

Михайло Добкін з 2006 до 2010 року обіймав посаду міського голови Харкова, а з 2010 по 2014 рік очолював Харківську облдержадміністрацію.

Минулого тижня регламентний комітет Верховної Ради розглянув подання про зняття депутатської недоторканності щодо п’яти інших депутатів і передав їх на розгляд парламенту.

10-14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього у липні завершується шоста сесія Верховної Ради.