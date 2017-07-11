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11 Липень 2017, Київ 16:27
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Зняття недоторканності: депутати обурились, що Луценко не з’явився у Раді (відео)

Зняття недоторканності: депутати обурились, що Луценко не з’явився у Раді (відео)
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Більшість народних депутатів вимагають негайного розгляду подань від ГПУ щодо зняття депутатської недоторканості та притягнення до відповідальності п’ятьох обранців. Втім генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що через відрядження з'явиться у парламенті не раніше 16-ї години. Без генпрокурора розгляд подань є незаконним, тож представники кількох депутатських фракцій звинуватили Луценка у затягуванні процесу, яке відкриє шлях для маніпуляцій – термін розгляду цих питань спливає. Врешті депутати проголосували за те, щоб розглянути всі подання протягом дня, скільки б часу це не зайняло.

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