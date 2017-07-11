Більшість народних депутатів вимагають негайного розгляду подань від ГПУ щодо зняття депутатської недоторканості та притягнення до відповідальності п’ятьох обранців. Втім генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що через відрядження з'явиться у парламенті не раніше 16-ї години. Без генпрокурора розгляд подань є незаконним, тож представники кількох депутатських фракцій звинуватили Луценка у затягуванні процесу, яке відкриє шлях для маніпуляцій – термін розгляду цих питань спливає. Врешті депутати проголосували за те, щоб розглянути всі подання протягом дня, скільки б часу це не зайняло.