Парубій оголосив перерву у засіданні Ради для проведення консультацій з депутатами

Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив перерву у засіданні парламенту для проведення консультацій з керівниками депутатських фракцій і груп.

Перед цим Парубій запропонував за процедурою ad hoc розглянути законопроект про Конституційний суд України №6427-д і запропонував провести рейтингове голосування, у голосуванні взяли участь 165 депутатів за мінімально необхідних 226.

Згідно з цією процедурою, у сесійній залі не було би розгляду всіх правок до документа у другому читанні.

Потім спікер запропонував розглянути питання про календарний план проведення сьомої сесії і про призначення позачергових місцевих виборів, проте депутати не підтримали ці пропозиції.

Раніше Рада вирішила продовжити свою роботу 11 липня до завершення розгляду п’яти подань Генеральної прокуратури щодо зняття недоторканності з народних депутатів.Це запропонував Парубій після того, як стало відомо, що генпрокурор Юрій Луценко зможе прибути до парламенту не о 12:30, як планувалося раніше, а о 16:00.