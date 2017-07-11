Рада 11 липня розгляне подання ГПУ про зняття недоторканності з кількох депутатів

Верховна Рада України відмовилася переносити розгляд шістьох подань Генпрокуратури на зняття депутатської недоторканності, тому частину з них розглядатимуть 11 липня, заявив голова Ради Андрій Парубій.

Перед цим спікер повідомив, що фракції коаліції звернулися до нього із проханням перенести розгляд усіх шести подань на 13 липня. Парубій поставив цю пропозицію на голосування, однак вона набрало 190 голосів при мінімально необхідних 226.

«Я невідкладно зв’яжуся з генпрокурором, щоб з'ясувати, о котрій годині він зможе прибути», – сказав спікер.

Як очікують, розгляд подань почнеться приблизно о 12:30.

Напередодні голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що внесені подання щодо зняття депутатської недоторканності планують розглянути 13 липня. Парубій нагадав, що 11 липня минає 7-й день від отримання перших подань, і «тому у вівторок, по закону, мали б почати розгляд питань зняття депутатської недоторканності».

Водночас спікер додав, що до нього звернулися представники коаліції з ініціативою, щоб дочекатися розгляду останнього подання – на народного депутата Михайла Добкіна, яке регламентний комітет має розглянути 12 липня.

21 червня генеральний прокурор Юрій Луценко направив до парламенту подання про зняття депутатської недоторканності з шести депутатів: Євгена Дейдея (фракція «Народний фронт»), Олеся Довгого ( група «Воля народу»), Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Максима Полякова («Народний фронт») і Борислава Розенблата (фракція «Блок Петра Порошенка»). Минулого тижня регламентний комітет розглядав ці подання. Усі подання, окрім подання щодо Розенблата, комітет визнав недостатньо обґрунтованими.

Крім того, до парламенту внесли подання про зняття депутатської недоторканності з депутата з фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна.

10–14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього у липні завершується шоста сесія Верховної Ради.