У Раді оголосили про виключення Розенблата з фракції БПП

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив у сесійній залі парламенту про виключення з фракції «Блоку Петра Порошенка» народного депутата Борислава Розенблата. За його словами, напередодні таке рішення ухвалили на засіданні фракції БПП.

10 липня фракція партії «Блок Петра Порошенка» вирішила підтримати подання про зняття депутатської недоторканності з однопартійця Борислава Розенблата і вирішили виключити його з членів фракції.

«Я вийду з фракції на час проведення слідства і суду. Коли я відстою своє ім’я, я буду просити вашого дозволу повернутись до фракції», – сказав Розенблат. 11 липня він присутній на засіданні парламенту.

Регламентний комітет Ради 7 липня визнав обґрунтованими подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешту народного депутата Розенблата, в діях якого слідчі вбачають ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму 280 тисяч доларів.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник 20 червня заявив, що до генпрокурора направили документи на зняття недоторканності із народних депутатів Борислава Розенблата і фракції «Народний фронт» Максима Полякова у справі про незаконний видобуток бурштину.

За версією слідства, Максим Поляков і Борислав Розенблат з метою отримання неправомірної вигоди внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії-нерезидента. За даними антикорупційної прокуратури, загальна сума хабара – 285 тисяч доларів. Депутати звинувачення слідства відкидають.