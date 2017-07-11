Рада дозволила притягнути до кримінальної відповідальності Розенблата, згоди на арешт не дала

Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Борислава Розенблата.

Подання генерального прокурора про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності підтримали 296 народних депутатів, подання щодо затримання – 183, а щодо арешту – 181 депутатів за мінімально необхідних 226.

Після цього голова Верховної Ради закрив вечірнє засідання парламенту, сьогодні розглянули подання ГПУ щодо п'яти депутатів.

Борислав Розенблат, якого виключили з фракції «Блок Петра Порошенка», і Максим Поляков з фракції «Народний фронт» є фігурантами так званої «бурштинової справи».

21 червня генпрокурор генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт депутатів Максима Полякова і Борислава Розенблата.

У діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму 280 тисяч доларів, в діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину. Депутати звинувачення слідства відкидають.

Минулого тижня регламентний комітет розглядав подання ГПУ щодо Полякова і Розенблата. 6 липня регламентний комітет парламенту назвав недостатньо обґрунтованими подання щодо Полякова, 7 липня комітет визнав обґрунтованим, законним і мотивованим подання ГПУ щодо Розенблата.

Як пояснив депутат від фракції «Народний фронт», виконувач обов’язків голови регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник, відмінність між рішеннями щодо подань стосовно Розенблата і Полякова обумовлена якістю доказової бази. Натомість у НАБУ, яке розслідує так звану «бурштинову справу», наголосили, що подання щодо Полякова і Розенблата були підготовлені на підставі тих самих матеріалів та доказів. Сьогодні Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, але не дозволила арешту і затримання Полякова.