Комітет Верховної Ради України з питань регламенту і забезпечення роботи парламенту підтримав всі три подання генерального прокурора України Юрія Луценка щодо народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Борислава Розенблата.

Члени комітету підтримали, визнавши обґрунтованими, подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешту народного депутата Розенблата, в діях якого слідчі вбачають ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму 280 тисяч доларів.

Відповідні подання направили спікеру парламенту Андрієві Парубію.

Гeнeральна прокуратура України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура на засіданні рeгламeнтного комітeту 7 липня продeмонструвала знятe прихованою камeрою відeо, яке, за словами слідчих, свідчить про корупційні дії народного дeпутата від «Блоку Пeтра Порошeнка» Борислава Розeнблата у сфeрі видобування бурштину.

За даними прокуратури, на майже годинному відео фігурує Розeнблат і агeнт правоохоронців Катeрина, які проводили зустрічі в ресторанах протягом півроку. Люди, які фігурують на відео, домовлялися про хабарі різних розмірів у справах щодо нелегального видобутку бурштину.

Сам Розенблат після перегляду відео назвав його «художнім фільмом» і заявив, що не знає «хто ці актори, хто озвучує й хто робив монтаж». Він також заявив, що не вчиняв інкримінованих йому злочинів.

21 червня генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт депутатів Максима Полякова і Борислава Розенблата.

У діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму 280 тисяч доларів, в діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину.

Депутати звинувачення слідства відкидають.

6 липня регламентний комітет парламенту назвав недостатньо обґрунтованими подання щодо Полякова і вирішив направити їх голові Верховної Ради Андрію Парубію.

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