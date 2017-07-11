Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова, але не дозволила арешт

Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції «Народного фронту» Максима Полякова.

Подання генерального прокурора про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності підтримали 250 народних депутатів, подання щодо затримання – 125, а щодо арешту – 111 депутатів за мінімально необхідних 226.

Минулого тижня регламентний комітет назвав подання Генпрокуратури щодо Полякова необґрунтованим.

21 червня генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання щодо Максима Полякова. За даними генпрокурора, в діях депутата «вбачаються ознаки хабарництва на суму 7500 доларів».

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник 20 червня заявив, що до генпрокурора направили документи на зняття недоторканності із народних депутатів з фракції «Блок Петра Порошенка» Борислава Розенблата і Максима Полякова у справі про незаконний видобуток бурштину.

За версією слідства, Максим Поляков і Борислав Розенблат з метою отримання неправомірної вигоди внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії-нерезидента. За даними антикорупційної прокуратури, загальна сума хабара – 285 тисяч доларів. Депутати звинувачення слідства відкидають.

Раніше сьогодні Верховна Рада не надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Євгена Дейдея і Андрія Лозового, але підтримала подібне подання щодо народного депутата із групи «Воля народу», екс-секретаря Київської міськради Олеся Довгого.