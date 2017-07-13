Ізраїль і Палестинська автономія уклали угоду щодо питної води

Ізраїль і Палестинська автономія підписали угоду щодо питної води. Про це 13 липня оголосив посланець президента США на Близькому Сході Джейсон Ґрінблатт.

При цьому, як повідомляє Reuters, він відмовився відповісти на питання, чи посприяє це відновленню мирних переговорів між сторонами, перерваних у 2014 році.

На своїй першій прес-конференції у Єрусалимі Ґрінблатт заявив, що досягнута домовленість про збільшення щорічних поставок Ізраїлем питної води палестинцям – з 20 до 30 мільйонів кубометрів.

Угода підписана у рамках «водного проекту» – плану побудови тунельного водоводу від Червоного до Мертвого моря протяжністю близько 200 кілометрів і опріснювального заводу у йорданському порту Акаба. Проект фінансується Світовим банком. Його головними цілями є збільшення постачання питної води Йорданії, Ізраїлю і палестинським територіям, а також запобігання висиханню Мертвого моря.