Трамп: скасування санкцій проти Росії неможливе до розв’язання криз в Україні та Сирії

Президент США Дональд Трамп заявив, що не скасує санкції проти Росії, якщо Москва не погодиться на розв’язання конфліктів в Україні та Сирії.

«Я ніколи не скасую санкції, поки не буде зроблено щось, що задовольнить насі задовольнить усіх у Сирії та Україні», – заявив Трамп 13 липня репортерам на президентському літаку, коли прямував до Парижа для переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном.

«Чому я маю скасовувати санкції, не отримуючи нічого?» – запитав Трамп, додавши, що російський президент Володимир Путін не порушував питання про санкції під час зустрічі минулого тижня в Німеччині.

Ці коментарі Трампа спершу були зроблені в режимі, що не передбачає оприлюднення, але згодом ці слова були опубліковані Білим домом.

Трамп неодноразово обіцяв дотримуватися санкцій проти Росії, накладених його попередником у президентському офісі Бараком Обамою через агресію Москви.

У червні Сенат США майже одностайно ухвалив законопроект, який має на меті унеможливити пом’якшення санкцій без дозволу Конгресу. Білий дім виступає проти затвердження цього законопроекту, оскільки вважає, що він обмежує президента в реалізацію повноважень, передбачених конституцією.