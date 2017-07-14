Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Сполучені Штати Америки і Францію «ніколи ніщо не розділить». Про це він заявив, приймаючи президента США Дональда Трампа на святкуванні Національного свята Франції, відомого як День взяття Бастилії, в Парижі. Пишний парад 14 липня ознаменував річницю штурму фортеці Бастилії, тодішньої політичної тюрми, під час Французької революції 1789 року і влаштованого цього ж дня наступного 1790 року свята національної єдності Франції. Цьогорічні святкування також були присвячені сотій річниці вступу США в Першу світову війну 1917 року, і це, як сказав Макрон, «врятувало» Францію. (Відео АР)