Трамп і Макрон погодилися працювати над дорожніми картами для Іраку і Сирії

Президент США Дональд Трамп заявляє, що Вашингтон працюватиме з Францією щодо післявоєнного плану для Сирії, а також зі своїми партнерами в Іраку для забезпечення перемоги над бойовиками угруповання «Ісламська держава» у Мосулі.

13 липня, під час спільної прес-конференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, Трамп повідомив, що сторони погодилися щодо тісної кооперації у намаганні зупинити шестирічну війну у Сирії. Президент США наголосив, що Вашингтон і Париж разом працюватимуть для перемоги над бойовиками «Ісламської держава», яких він назвав «ворогами людства».

Емманюель Макрон, своєю чергою, зазначив, що сторони погодилися працювати над дорожніми картами на поствоєнний період для Іраку і Сирії.

У четвер Дональд Трамп з дружиною прибули до Парижа.

Макрон запросив Трампа відзначити національне свято Франції, відоме за кордоном як «день взяття Бастилії», в Парижі під час телефонної розмови минулого місяця. Крім цього, під час урочистостей також відзначатимуть 100-річчя вступу США до Першої світової війни.

Візит до Франції відбувається менш ніж через тиждень після того, як Трамп повернувся з саміту «Групи двадцяти» в Німеччині.