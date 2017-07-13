Меркель зустрілася з Макроном перед його зустріччю з Трампом

Канцлер Німеччини Анґела Меркель зустрілася у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном перед візитом до цієї країни президента США Дональда Трампа.

Під час прес-конференції 13 липня Меркель заявила, що Європа мусить сама вирішувати свою долю. «У той же час нам необхідна тісна кооперація зі США попри різницю у поглядах», – додала Меркель.

Емманюель Макрон, своєю чергою, назвав необхідність обміну думками з Дональдом Трампом «очевидною», додавши, що Франція і Німеччина погоджуються щодо важливості тісної співпраці зі США попри розбіжності.

13 липня президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія прибули до Парижа. Пізніше у четвер вони мають провести переговори, головними темами яких стануть конфлікт у Сирії і боротьба з тероризмом.

Емманюель Макрон запросив Дональда Трампа відзначити національне свято Франції, відоме за кордоном як «день взяття Бастилії», в Парижі під час телефонної розмови минулого місяця. Крім цього, під час урочистостей також відзначатимуть 100-річчя вступу США до Першої світової війни.

Згідно з недавнім опитуванням американського Дослідницького центру П'ю, лише 14% французів упевнені в здатності Трампа «діяти правильно у світових справах».

Візит до Франції відбувається менш ніж через тиждень після того, як Трамп повернувся з саміту «Групи двадцяти» в Німеччині.