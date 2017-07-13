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14 Липень 2017, Київ 00:10
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Макрон: важливо працювати із Росією, незважаючи на розбіжності (відео)

Макрон: важливо працювати із Росією, незважаючи на розбіжності (відео)
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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що важливо підтримувати прямі контакти з Росією та Путіним, незважаючи на розбіжності. Така відповідь Макрона пролунала на запитання, чи не вважає він, що Трамп займав досить жорстку позицію щодо Росії після звинувачень у втручанні Москви у президентські вибори США. 13 липня Дональд Трамп здійснив візит до Парижа – Макрон запросив Трампа відзначити національне свято Франції, відоме за кордоном як «день взяття Бастилії». (Відео Reuters)

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