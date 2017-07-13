Трамп з дружиною прибули до Парижа

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія прибули до Дому інвалідів у Парижі, де їх зустріли президент Франції Емманюель Макрон з дружиною Бріджит.

Пізніше 13 липня президенти мають провести переговори, головними темами яких стануть конфлікт у Сирії і боротьба з тероризмом.

Очікується, що Трамп і Макрон дадуть спільну прес-конференцію о 18.25 за місцевим часом.

Емманюель Макрон запросив Дональда Трампа відзначити національне свято Франції в Парижі під час телефонної розмови минулого місяця. Крім цього, під час урочистостей також відзначатимуть 100-річчя вступу США до Першої світової війни.

Згідно з недавнім опитуванням дослідницького центру П'ю, лише 14% французів упевнені в здатності Трампа «діяти правильно у світових справах». Візит до Франції відбувається менш ніж через тиждень після того, як Трамп повернувся з саміту «Групи двадцяти» в Німеччині.