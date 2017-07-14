США: адвокат Трампа вибачився за лайки і погрози в листуванні

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Марк Касовіц вибачився за лайки і погрози в електронному листуванні, про які повідомили засоби інформації.

Він заявив, що не мав би вживати таких слів і що має намір написати про це тому самому співрозмовникові, який, за словами Касовіца, має право на свою думку. «Це один із тих моментів, коли хотілося б розвернути час, але, звичайно, я цього не можу», – мовиться в заяві юриста, яку оприлюднив у четвер його речник.

Раніше в четвер американське видання Pro Publica оприлюднило електронне листування з Касовіцем неназваного співрозмовника, який закликав юриста піти у відставку з роботи захисника Трампа. Касовіц у відповідь коротко послав співрозмовника «на три літери», а в подальшому листі грубо попередив: «Я за тебе візьмуся… Тепер ходи й озирайся, сволото». Коли співрозмовник у відповідь ввічливо подякував за «ласкаву відповідь», Касовіц назвав його «г*внюком», а ще через півгодини додав: «Я вже знаю, де ти живеш, не сховаєшся».

Як повідомив виданню цей неназваний співрозмовник, він також переслав це листування до Федерального бюро розслідувань США, щоб на випадок, якщо юрист здійснить погрозу, там це було зареєстровано.

Трамп найняв Касовіца як свого особистого адвоката, щоб той представляв його інтереси в розслідуваннях, що нині тривають у США – у справі про втручання Росії у президентські вибори 2016 року, яке спільно підтвердили всі спецслужби США і яке Москва заперечує, а також щодо контактів представників виборчої кампанії Трампа, включно з членами його родини, з російськими офіційними особами в перебігу тієї кампанії. Такі розслідування ведуть ФБР, а також окремо кілька комітетів обох палат Конгресу. Трамп називає ці розслідування «полюванням на відьом» і заперечує їхні дані.