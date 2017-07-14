СБУ не виявила оприлюднених «Схемами» фактів незаконного збагачення співробітників економічної контррозвідки

Служба безпеки України закінчила перевірку працівників свого Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки за фактами, оприлюдненими в журналістському розслідуванні програми «Схеми», та не встановила фактів незаконного збагачення. Про це йдеться у відповіді начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Олександра Саппи на запит видання «Слово і Діло».

«Повідомляємо, що під час перевірки співробітників Служби безпеки України в теперішній час фактів, які б свідчили про їх причетність до незаконного збагачення, не виявлено», – повідомляється в листі СБУ.

Перевірка була призначена 8 червня після виходу в ефір програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») розслідування про люксові автомобілі співробітників Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, вартість яких неспівмірна із заробітною платою державних службовців, що набуло резонансу.

Журналісти заздалегідь направляли до СБУ запит, однак за годину до виходу сюжету в ефір, коли сюжет уже був на каналі і автори вже не мали технічної можливості вносити будь-які зміни у зміст сюжету, редакція отримала лист від СБУ.

У ньому представники Служби безпеки застерегли журналістів від видачі матеріалу в ефір, навівши кілька статей законів, які, на їхню думку, будуть порушені в разі оприлюднення цього сюжету. Після виходу сюжету в СБУ заявили, що їхні юристи проаналізують порушення, які могли допустити журналісти програми «Схеми».