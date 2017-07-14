Депутат Константіновський вирішив скласти мандат

В’ячеслав Константіновський, позафракційний депутат Верховної Ради, написав заяву про складення повноважень народного депутата України – про це він повідомив на своїй особистій сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Сьогодні ухвалив рішення, що скинуло величезний тягар із моїх плечей. Написав заяву про відмову від депутатського мандата. Я бажаю цьому парламентові терпіння й успіхів із реформами, але вже без мене. Сподіваюся, зможу принести користь, працюючи у сфері бізнесу», – написав Константіновський пізно ввечері в четвер, оприлюднивши й саму заяву.

За його словами, три роки політичної кар’єри були найпохмурішими в його житті. Він також додав, що продовжить боротьбу за землі радгоспу «Пуща-Водиця» на околиці Києва.

Перед цим на іншій своїй сторінці у фейсбуці, яку він веде як депутат, Константіновський оприлюднив черговий результат цієї боротьби – відповідь із прокуратури про накладення арешту на пансіонат «Джерело» в Пущі-Водиці.

Підприємець-мультимільйонер, що займається, зокрема, ресторанним бізнесом, В’ячеслав Константіновський був обраний народним депутатом від політичної партії «Народний фронт» у Києві на парламентських виборах 2014 року. Пізніше за власним бажанням він вийшов із партії.

У лютому 2017 року генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив В’ячеслава Константіновського в ухиленні від сплати податків на суму в 50 мільйонів гривень. Депутат назвав це «помстою за його вихід із коаліції». Згодом претензії були зняті.