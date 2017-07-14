Добкін прибув до Генпрокуратури і заявляє, що взяв всі паспорти

Народний депутат України від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін прибув на допит до Генеральної прокуратури.

Біля будівлі ГПУ Добкін заявив журналістам, що взяв з собою паспорти.

«У мене один паспорт перебуває у консульстві на отримання британської візи. Я взяв документи, які це підтверджують. Навіть випадково знайшов свій старий паспорт дипломатичний… Я, як і обіцяв, нікуди не ховаюсь, нікуди не втікаю, готовий давати слідству будь-які дані, які дадуть змогу встановити істину у досудовому слідстві, потім у суді. Я віддаю паспорти, щоб не говорили, що я хочу кудись поїхати», – сказав він.

Напередодні генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Генеральна прокуратура України має намір уже у п’ятницю, 14 липня, просити суд обрати для Добкіна запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

13 липня Верховна Рада задовольнила подання генпрокурора щодо позбавлення недоторканності народного депутата Михайла Добкіна, давши згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт.

Перед цим комітет Верховної Ради України з питань регламенту визнав достатньо обґрунтованим подання Генпрокуратури на надання на притягнення до кримінальної відповідальності Добкіна. Водночас комітет заявив тоді, що вважає недостатньо обґрунтованими, але законними подання щодо затримання і арешту Добкіна. Сам депутат тоді заявив про політичне, як він вважає, підґрунтя звинувачень стосовно нього. При цьому він додав, що у Верховній Раді голосуватиме за зняття депутатської недоторканності з себе.

ГПУ звинувачує Добкіна в тому, що він діяв «в інтересах голови ОК «Житлобуд-1», сприяв в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова шляхом обману». За версією силовиків, зі власності територіальної громади Харкова «незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2 гектара, заподіяні збитки у розмірі 178 624 598 гривень».

Михайло Добкін від 2006 до 2010 року обіймав посаду міського голови Харкова, а від 2010 по 2014 рік очолював Харківську облдержадміністрацію.