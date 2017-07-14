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14 Липень 2017, Київ 15:13
Новини | Події

Добкін прибув до Генпрокуратури і заявляє, що взяв всі паспорти

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін знімає з шиї ланцюжок з хрестом під час засідання Верховної Ради, 13 липня 2017 року

Народний депутат України від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін прибув на допит до Генеральної прокуратури.

Біля будівлі ГПУ Добкін заявив журналістам, що взяв з собою паспорти.

«У мене один паспорт перебуває у консульстві на отримання британської візи. Я взяв документи, які це підтверджують. Навіть випадково знайшов свій старий паспорт дипломатичний… Я, як і обіцяв, нікуди не ховаюсь, нікуди не втікаю, готовий давати слідству будь-які дані, які дадуть змогу встановити істину у досудовому слідстві, потім у суді. Я віддаю паспорти, щоб не говорили, що я хочу кудись поїхати», – сказав він.

Напередодні генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Генеральна прокуратура України має намір уже у п’ятницю, 14 липня, просити суд обрати для Добкіна запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

13 липня Верховна Рада задовольнила подання генпрокурора щодо позбавлення недоторканності народного депутата Михайла Добкіна, давши згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт.

Перед цим комітет Верховної Ради України з питань регламенту визнав достатньо обґрунтованим подання Генпрокуратури на надання на притягнення до кримінальної відповідальності Добкіна. Водночас комітет заявив тоді, що вважає недостатньо обґрунтованими, але законними подання щодо затримання і арешту Добкіна. Сам депутат тоді заявив про політичне, як він вважає, підґрунтя звинувачень стосовно нього. При цьому він додав, що у Верховній Раді голосуватиме за зняття депутатської недоторканності з себе.

ГПУ звинувачує Добкіна в тому, що він діяв «в інтересах голови ОК «Житлобуд-1», сприяв в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова шляхом обману». За версією силовиків, зі власності територіальної громади Харкова «незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2 гектара, заподіяні збитки у розмірі 178 624 598 гривень».

Михайло Добкін від 2006 до 2010 року обіймав посаду міського голови Харкова, а від 2010 по 2014 рік очолював Харківську облдержадміністрацію.

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