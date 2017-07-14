Ізраїль: унаслідок нападу в Єрусалимі загинули двоє працівників поліції

Унаслідок перестрілки, яку влаштували нападники у Старому місті в Єрусалимі в Ізраїлі, загинули двоє працівників поліції, повідомили ізраїльські правоохоронці.

Силовики по тому застрелили всіх трьох нападників – за даними поліції, то були ізраїльські араби, громадяни Ізраїлю.

Раніше повідомляли, що внаслідок стрілянини були поранені три людини, з яких двоє були у важкому стані.

Напад стався поблизу Левових воріт Старого міста, недалеко від одного з найсвятіших місць юдаїзму – Храмової гори.

Після нападу всі входи до Старого міста перекрили. Ізраїльська влада перекрила і входи на саму Храмову гору, де розташована мечеть Аль-Акса – одне з найсвятіших місць ісламу. Через це п’ятничні молитви в мечеті довелося скасувати – за повідомленнями, так сталося вперше за кілька десятиліть.

Цей крок викликав різку критику палестинських релігійних діячів. Зокрема, великий муфтій Єрусалима Мухаммад Хусейн закликав палестинців не зважати на заборону і йти до мечеті. За повідомленнями, після цих закликів його затримали.

Президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас зателефонував прем’єр-міністрові Ізраїлю Біньямінові Нетаньягу, щоб засудити цей напад. Водночас він теж заявив, що перекриття Храмової гори може мати серйозні наслідки.

Відповідальності за напад наразі ніхто на себе не взяв. Палестинське ісламістське угруповання «Хамас», що захопило владу на частині палестинських територій, у Смузі Гази, виступило з похвалою цього нападу.