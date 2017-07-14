6800 гривень штрафу отримав суддя за розгляд справ про порушення в деклараціях колег – #Точно

На Львівщині суддю, який розглядав корупційні справи своїх колег і не повідомляв про конфлікт інтересів, оштрафували на 6,8 тисячі гривень. Така інформація міститься в постановах Галицького районного суду Львова від 29 червня 2017 року, повідомляє проект Радіо Свобода #Точно.

У травні департамент захисту економіки Національної поліції України склав два протоколи про вчинення суддею Яворівського районного суду Львівської області Василем Гоцком адміністративних корупційних правопорушень, а саме – ухвалення рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Суддя Гоцко впродовж 2017 року через автоматизовану систему розподілу справ отримав дві справи про порушення в деклараціях своїх колег-суддів, з якими працював разом 20 років. Однак, не вжив заходів щодо запобігання конфлікту інтересів і розглянув обидві. Дії судді Гоцко призвели до затягування розгляду справ та сприяли сплину строків притягнення порушників до відповідальності.