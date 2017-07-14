У Сімферополі продають килим з Путіним

В одному з магазинів у Сімферополі продається килим із зображенням президента Росії Володимира Путіна, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Вартість виробу становить 5 тисяч рублів (понад 2 тисячі гривень – ред.). Килим із зображенням глави російської держави розмістили на найвиднішому місці в магазині.

Три роки тому в Криму користувалися популярністю футболки з портретами Путіна. Зараз інтерес до них спав, відзначають торговці, але футболки як і раніше продають у сувенірних крамницях, переважно в прибережних містах. Вартість такої футболки, за інформацією кореспондента Крим.Реалії, становить 400-500 рублів (170-210 гривень – ред.).

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».