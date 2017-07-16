Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
16 Липень 2017, Київ 19:49
Фотогалереї

Фоторепортаж: Високі ціни, неякісний сервіс. Курортне без туристів

Маленьке селище Курортне (кримськотатарська назва Нижній Отуз) розкинулося біля підніжжя мальовничого гірського масиву Кара-Даг. У середні віки тут діяв морський порт Провант, який, разом з усією приморською Отузькою долиною, належав Венеції. Селище знамените біостанцією і Карадазьким природним заповідником. Незважаючи на те, що в Курортному чисте і тепле море, відпочивальників тут мало. Місцеві жителі бачать у цьому «турецький слід»: курорти Туреччини переманили туристів низькими цінами і більш якісним сервісом.
Інформаційні покажчики перед в&#39;їздом до селища Курортне
1

Інформаційні покажчики перед в'їздом до селища Курортне

Цю гору жителі Курортного називають Медовка
2

Цю гору жителі Курортного називають Медовка

Оголошення про оренду житла можна побачити в курортному селищі всюди
3

Оголошення про оренду житла можна побачити в курортному селищі всюди

Відпочивальники піднімаються дорогою, що веде до центральної набережної Курортного. Позаду &ndash; мис Меганом
4

Відпочивальники піднімаються дорогою, що веде до центральної набережної Курортного. Позаду – мис Меганом

Лише один покупець на місцевому &laquo;Східному базарі&raquo;
5

Лише один покупець на місцевому «Східному базарі»

Пляж в акваторії Карадазького природного заповідника
6

Пляж в акваторії Карадазького природного заповідника

На набережній селища опівдні
7

На набережній селища опівдні

Місцевому дельфінарію цього року виповнюється 40 років
8

Місцевому дельфінарію цього року виповнюється 40 років

Курортники в пляжній зоні Карадазького природного заповідника
9

Курортники в пляжній зоні Карадазького природного заповідника

Штат плавзасобів Карадазької наукової станції природного заповідника
10

Штат плавзасобів Карадазької наукової станції природного заповідника

11
12
Табличка про заборони в акваторії та пляжній зоні заповідника
13

Табличка про заборони в акваторії та пляжній зоні заповідника

14
Катер пришвартувався біля пірсу Курортного
15

Катер пришвартувався біля пірсу Курортного

Відпочивальники вирушають на морську прогулянку
16

Відпочивальники вирушають на морську прогулянку

Пляж &laquo;на двох&raquo;
17

Пляж «на двох»

Наввипередки з катером
18

Наввипередки з катером

Вода на пляжі Курортного прозора
19

Вода на пляжі Курортного прозора

На пірсі селища Курортне
20

На пірсі селища Курортне

Готель у Курортному приваблює відпочивальників знижками
21

Готель у Курортному приваблює відпочивальників знижками

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG