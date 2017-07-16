Фоторепортаж: Високі ціни, неякісний сервіс. Курортне без туристів

Маленьке селище Курортне (кримськотатарська назва Нижній Отуз) розкинулося біля підніжжя мальовничого гірського масиву Кара-Даг. У середні віки тут діяв морський порт Провант, який, разом з усією приморською Отузькою долиною, належав Венеції. Селище знамените біостанцією і Карадазьким природним заповідником. Незважаючи на те, що в Курортному чисте і тепле море, відпочивальників тут мало. Місцеві жителі бачать у цьому «турецький слід»: курорти Туреччини переманили туристів низькими цінами і більш якісним сервісом.