Добкін просить у суді запобіжний захід особисте зобов’язання або поруки

Народний депутат з фракції «Опозиційний блок» Михайло Добкін просить суд застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання або поруки.

«Я вважаю, що я маю право як людина, яка сама має довести свою невинність. Я хочу, щоб до мене застосували абсолютно нормальні демократичні запобіжні заходи у вигляді або поруки народних депутатів, або мого особистого зобов’язання приїжджати і брати участь в усіх слідчих діях», – сказав він у суді, який розглядає питання про обрання йому запобіжного заходу.

Добкін заявив, що скасував всі закордонні поїздки і здав всі свої закордонні паспорти.

«Я ходжу і ходив до цього (викликався як свідок) на всі виклики слідчих і готовий співпрацювати зі слідством, тому що мені важливо встановити істину і показати, що все, що зараз робиться, – це абсолютна політика», – заявив депутат.

Він також заявив, що не планує покидати територію України.

«Я повністю відкидаю їхні претензії на мій арешт і якісь 150 мільйонів застави. Я взагалі вважаю, що застава для мене – це буде визнанням моєї вини. Я вважаю, що достатньо буде або мого зобов’язання, або поруки (трьох народних депутатів)», – додав він.

Добкін закликав суд не задовольняти клопотання прокуратури, бо воно – «надумане».

Прокуратура просить суд застосувати щодо Добкіна запобіжний захід у вигляді арешту і заставу 150 мільйонів гривень, оскільки Добкін може впливати на хід розслідування.

14 липня депутатові в Генеральній прокуратурі вручили повідомлення про підозру. Перед цим, 13 липня, Верховна Рада задовольнила подання генпрокурора щодо позбавлення недоторканності народного депутата Михайла Добкіна, давши згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт.

ГПУ звинувачує Добкіна в тому, що він діяв «в інтересах голови ОК «Житлобуд-1», сприяв в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова шляхом обману». За версією силовиків, зі власності територіальної громади Харкова «незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2 гектара, заподіяні збитки у розмірі 178 624 598 гривень». Добкін звинувачення прокуратури відкидає. Депутат заявляв про політичне, як він вважає, підґрунтя звинувачень стосовно нього.

Михайло Добкін від 2006 до 2010 року обіймав посаду міського голови Харкова, а від 2010 по 2014 рік очолював Харківську облдержадміністрацію.