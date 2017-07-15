«Комітет захисту журналістів» розцінює обшуки у «Вєстях» як спробу залякування журналістів

Міжнародна організація «Комітет захисту журналістів», яка базується у Нью-Йорку, розцінює обшуки приміщені медіахолдингу «Вєсті» як спробу залякування журналістів.

«Коли військовий прокурор посилає елітні сили з кулеметами для рейду в офіс радіостанції й шукає мобільні телефони журналістів для контактів і текстових повідомлень, може бути тільки одна інтерпретація: це спроба залякування й серйозна загроза свободі преси», – заявив виконавчий директор організації Джоел Саймон, якого 14 липня цитує прес-служба комітету.

Він закликав українську владу «припинити переслідування журналістів».

14 липня у редакції медіахолдингу «Вєсті» в Києві повідомили про обшуки. Голова медіахолдингу Ольга Семченко назвала обшук «неоголошеною війною з надто незалежними медіа» і «черговим нападом бойовиків». Вона заявила, що обшуки пов’язані з розслідуваннями, які журналісти робили про військову прокуратуру та головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Як повідомили у військовій прокуратурі, слідчі дії провели не стосовно холдингу, а у справі міністра зборів і доходів режиму Януковича Олександра Клименка (вважається, що саме він фінансує інтернет-видання «Вєсті», а також однойменні сайт і радіо). У прокуратурі уточнили: журналісти не є фігурантами справи, обшуки пройшли і в інших приміщеннях, що належать Клименкові – це понад сотня офісів, у яких працюють і інші компанії, як вважають, пов’язані з Клименком. Прокуратура підозрює Клименка в розкраданні і відмиванні грошей з українського бюджету.