Пораненого під Авдіївкою Дейдея доправили до Дніпра

Народного депутата з фракції «Народний фронт» Євгена Дейдея, пораненого напередодні під Авдіївкою, гелікоптером доправили до Дніпра, в обласну лікарню імені Мечникова. Інформацію про це у суботу Радіо Свобода підтвердили в лікарні.

Медики здійснили обробку та перев’язку рани. Діагноз та стан пацієнта поки не коментують.

За даними радниці голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяни Губи, депутат був доправлений до Дніпра разом з двома пораненими під Мар’їнкою бійцями.

За інформацією речниці Генеральної прокуратури Лариси Сарган, прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом отримання поранення народним депутатом.

За її даними, попередньо встановлено, що Євген Дейдей отримав поранення під час бойових дій, 14 липня 2017 року приблизно о 18-ій годині, в районі промислової зони Авдіївки. Після надання первинної медичної допомоги, з діагнозом осколкові поранення народного депутата було направлено до військового шпиталю № 66 Покровська. Кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.