Новинський заявляє про готовність зібрати гроші для Добкіна

Народний депутата з фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський заявляє про готовність однопартійців зібрати гроші на заставу для Михайла Добкіна.

«І я, і всі інші члени нашої команди, будемо допомагати своєму другові й колезі вийти з цієї ситуації, щоб він жодної хвилини не перебував в ув’язненні у слідчому ізоляторі. Ми зробимо для цього все необхідне. І буквально наступного тижня буде відомо, скільки грошей внесе кожен з нас у цю благородну справу», – сказав Новинський, заява якого розміщена на сайті «Опозиційного блоку».

Печерський районний суд Києва обрав для народного депутата з фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з можливістю внести заставу в розмірі 50 мільйонів гривень.

Як пояснили прокурори, оскільки Добкін не перебував під арештом, йому надали 5 днів для внесення застави, якщо він внесе ці кошти, то до нього застосують альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.

Сторона обвинувачення зазначає, що питання апеляційного оскарження цього рішення суду ще невирішене, потрібно вивчити повний текст судового рішення.

Прокуратура просила суд застосувати щодо Добкіна запобіжний захід у вигляді арешту і заставу 150 мільйонів гривень, оскільки Добкін може впливати на хід розслідування. Добкін просив суд застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання або поруки. У суді він заявив справа проти нього є політичною.

14 липня депутатові в Генеральній прокуратурі вручили повідомлення про підозру. Перед цим, 13 липня, Верховна Рада задовольнила подання генпрокурора щодо позбавлення недоторканності народного депутата Михайла Добкіна, давши згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт.

ГПУ звинувачує Добкіна в тому, що він діяв «в інтересах голови ОК «Житлобуд-1», сприяв в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова шляхом обману». За версією силовиків, зі власності територіальної громади Харкова «незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2 гектара, заподіяні збитки у розмірі 178 624 598 гривень». Добкін звинувачення прокуратури відкидає. Депутат заявляв про політичне, як він вважає, підґрунтя звинувачень стосовно нього.

Михайло Добкін від 2006 до 2010 року обіймав посаду міського голови Харкова, а від 2010 по 2014 рік очолював Харківську облдержадміністрацію.