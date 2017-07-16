В Ірані сумують через смерть лауреатки Філдсівської премії з математики

Іранські лідери висловили співчуття через смерть співвітчизниці, математика Мар’ям Мірзахані, яка три роки тому вона стала першою жінкою-лауреатом Філдсівської премії.

Президент Ірану Хасан Роугані виступив із заявою, в якій сказано, що смерть Мірзахані викликала «велику скорботу». За інформацією іранських державних ЗМІ, Рохані високо оцінив «безпрецедентний блиск цієї кмітливої вченої і скромної людини, яка гідно представляла Іран на світових наукових форумах».

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф написав в Instagram, що смерть ученої засмутила всіх іранців.

Іранська математик Мар’ям Мірзахані померла у США. Їй було 40 років. У 2013 році у неї діагностували рак грудей, а кілька тижнів тому виявили метастази у кістковому мозку.

Мар’ям Мірзахані присудили Філдсівську премію у 2014 році за внесок у динаміку і геометрію риманових поверхонь і теорію просторів їхніх модулів.

Вона стала як першою жінкою-лауреатом цієї премії, так і першим лауреатом з Ірану.

Нобелівську премію математикам не вручають, відтак Філдсівська премія є найпрестижнішою у галузі математики.