Військові повідомили про зменшення числа обстрілів на Донбасі без потерпілих

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу повідомили, що нинішній день станом на 18-у годину відзначився суттєвим зменшенням числа обстрілів українських позицій із боку противника. Про потерпілих українських військових нічого не згадано.

За повідомленням, від початку доби сталося лише сім випадків застосування зброї противником на всіх трьох оперативних напрямках, усі вони – в нічний час і до 7-ї ранку. Найчастіше кількість обстрілів за день вимірюється десятками.

Серед обстріляних бойовиками протягом ночі зі зброї, забороненої мінськими домовленостями, були житлові квартали селища Золоте, внаслідок чого були пошкоджені кілька житлових будинків, але з людей ніхто не потерпів, додали в українській частині Спільного центру контролю і координації.

У збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», підтримуваних Росією і визнаних в Україні терористичними, не наводили їхніх заяв про становище на фронті протягом дня. Ще пополудні вони заявляли про обстріли їхніх позицій українськими силовиками в суботу, при цьому донецьке угруповання визнало поранення одного свого бойовика.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.