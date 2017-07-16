Гройсман назвав зловживанням залучення до реформ багатьох іноземців

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в Україні свого часу почали «зловживати» залученням значного числа іноземців до управління державою для проведення реформ.

«Я вважаю, що Україну мають будувати українці», – сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Не без того, що ми можемо запрошувати тих чи інших фахівців, які є знаними. Але, власне кажучи, ми маємо побудувати свій власний дім, самостійно, і це дуже важливо. Так, ми будемо помилятися, так, ми можемо щось зробити не так, як це робили інші країни, але я глибоко переконаний, що все, що ми маємо зробити, – ми маємо пропустити через своє серце – тоді ми будемо це цінувати», – сказав Гройсман.

«У кожній країні є свій унікальний досвід, і в Україні має бути свій, дуже важливо, що за ці три роки ми почали накопичувати свій власний досвід», – додав він.

Після взяття курсу на реформи в Україні 2014 року на низку чільних державних посад, починаючи з міністрів, залучали громадян іноземних держав, яким надавали громадянство України. Також іноземців брали на чільні управлінські посади. Значна частина їх відтоді вже пішла у відставку. Дехто при цьому звільнявся зі скандалами, заявляючи, що їм чинять перешкоди у впровадженні реформ.