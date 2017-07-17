Справа Добкіна: переслідування корупціонера чи політичного конкурента? – Ранковий ефір Радіо Свобода

«Стіна» проти Росії: гроші розікрали чи їх і не було? Чи зможе суд у Нідерландах змусити Росію відповісти за збитий «Боїнг»? Справа Добкіна: суд над корупціонером чи знищення політичного конкурента?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи на Крим.Реалії Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: речник Держприкордонслужби Олег Слободян і народний депутат Тарас Пастух; дипломат Андрій Веселовський, експерт «Майдану закордонних справ» Олександр Хара і керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко; народний депутат Юрій Павленко і депутат Харківської міської ради Ігор Черняк.