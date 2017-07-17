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17 Липень 2017, Київ 07:47
Новини | Події

На Донбасі поранений один український воїн – штаб

У зоні бойових дій 16 липня осколкового поранення зазнав один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 16 разів порушили перемир’я, у відповідь сили АТО чотири рази відкривали вогонь.

Як ідеться в повідомленні, сепаратисти активізувалися на Маріупольському та Луганському напрямках у вечірній та нічний час.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» також заявляють про загострення ситуації на лінії фронту з вечора 16 липня. У порушеннях перемир’я бойовики звинувачують українську сторону.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.

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