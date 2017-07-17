ДСНС: На Херсонщині горить понад 9,5 гектарів лісу

Головне управління Державної служби із надзвичайних ситуацій у Херсонській області повідомляє про пожежі у двох лісництвах – Збур’ївському та Новокаховському. Як повідомила Радіо Свобода речниця управління Квіта Заобурна, загалом горить більше 9,5 гектарів лісу.

«Станом на 13 годину триває ліквідація пожежі Новокаховському лісництві. За даними обласного лісового господарства, площа пожежі складає близько 9,5 гектарів. Станом на 14 годину у Збур’ївському лісництві спостерігається окремі осередки тління лісової підстилки. Триває гасіння», – сказала вона.

​Причини загорання в обох випадках наразі не відомі, до ліквідації пожежі на Херсонщині залучені пожежники і лісники, повітряну розвідку здійснює вертоліт. За словами Квіти Заобурної, з 12 липня в області зафіксовано 7 загорань у лісових масивах загальною площею близько 20 гектарів.

Про пожежу у Збур’ївському лісництві повідомили 16 липня, у Новокаховському – вранці 17 липня. Окрім того, раніше 17 липня управління ДСНС Херсонщини повідомило також про горіння сухої трави і сміття на площі 28 гектарах, а всього за поточну добу в області зафіксовано близько 13 випадків такого загорання.